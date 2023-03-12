"Большие яйца Галкина": Благодаря кому выживает стендап-комик Незлобин Сбежавшие на Запад популярные российские стендаперы зачастую влачат скромное существование. Например, Руслан Белый. Однако есть и другие. Процветает Александр Незлобин, и Лайф выяснил, почему. 11 марта, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Геодакян Артём / Тараканов Вадим / Клементьева Елизавета, © Shutterstock

За что Незлобин любит Галкина

— Кто бы мог подумать, что из всех русских юмористов самые большие яйца окажутся у Максима Галкина*? До этого их только одна женщина видела. Сейчас все посмотрели, — именно так с осени прошлого года начинает свои публичные выступления бежавший из России после начала СВО комик Александр Незлобин.

Стендапер уже привычно ругает власть, осуждает спецоперацию и, как многие недавно сбежавшие за границу артисты, выступает с горячей поддержкой четы Галкиных-Пугачёвых.

После бегства из России в феврале прошлого года, как и остальные эмигранты от сцены, Незлобин планировал зарабатывать на хлеб гастролями. Весной – летом 2022 года он объявил о большом европейском туре, часть доходов от которого пообещал отправить на помощь Украине. Выступления планировались в Риге, Вильнюсе, Таллине, Кракове, Варшаве, Праге, Вене, Лондоне, Амстердаме и Берлине. Однако неожиданно случился конфуз: тур не состоялся, потому что билеты банально не продавались. Тогда Незлобин в любви к Пугачёвой и Галкину* ещё замечен не был.

Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

Но уже с осени у комика началась полоса везения. В октябре три концерта в США, в ноябре он съездил в Израиль, Швейцарию, Францию и Великобританию. В Турции артист отработал в пятизвёздочном отеле "Оранж Каунти", стоимость номеров в котором даже в несезонное время составляет около 100 тыс. рублей в сутки. Это клубное тусовочное место, куда не пускают туристов с детьми, не достигшими 16 лет. В феврале этого года комик представил большой гастрольный тур по десяти городам США, в марте — концерт в Лос-Анджелесе.

Гастрольный чёс Незлобина совпал с его дифирамбами в адрес Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой.

В этом Незлобин не одинок: на все лады публично расхваливают Пугачёвых-Галкиных многие российские эстрадные беглецы. Дело в том, что у звёздных супругов есть связи в шоу-бизнесе в Израиле и на Западе, благодаря которым они могут помочь с выступлениями в разных странах. Лайф выяснил, что пара давно дружит с крупным израильским импресарио Шломо бен Ицхаком, в России известным как Семён Могилевский. Он уже более 40 лет занимается организацией зарубежных гастролей для российских артистов и заработал на этом не один миллион долларов.

Где остановился Незлобин

Судя по страницам Незлобина в соцсетях, обосноваться артист решил в Калифорнии. В местных реестрах недвижимости Лайф нашёл только одного Александра Незлобина с совпадающим возрастом. Он проживает на Форест-авеню — в одном из районов третьего по численности населения в штате города Сан-Хосе, неофициальной столицы Кремниевой долины. Здесь находится двухэтажный дом 1962 года постройки, в котором расположено несколько квартир.











По виду он напоминает мотель из американских фильмов, но, в отличие от киношных, и сам дом, и прилегающая к нему территория выглядят ухоженными и уютными. Первый этаж отведён под гаражи жильцов, на втором тёзка артиста снимает жильё площадью около 110 квадратных метров. Последний раз, когда квартира сдавалась в аренду (как раз в прошлом году), её стоимость составляла чуть более пяти тысяч долларов в месяц.

Как живёт семья комика

Впрочем, об отъезде из России семья Незлобиных задумывалась довольно давно: ещё в 2017 году в Екатеринбурге комик оформлял документы на выезд из страны своей дочери Линды. Девочка родилась в 2012 году в США в городе Форт Лодердейл, штат Флорида. Судя по архивным данным баз МВД, к тому моменту у Незлобина уже были документы Латвии и США.

В Москве семья жила в доме на Спиридоновке — это элитный район Патриарших прудов, где любит селиться столичная богема. Здесь на пятом этаже семья из трёх человек занимала 75,4 кв. м. Предложение жилья на "патриках" по понятным причинам ограниченно, и потому цена квадрата здесь достигает 855 тыс. рублей.

Кроме того, пару часто можно было встретить в коттеджных посёлках Солнечногорского района, расположенных на живописном берегу реки Истры. В 2016 году Незлобин вложился в долевое строительство квартиры в ЖК Wellton Park Новая Сходня.

Последней официальной машиной в России у Незлобина был бюджетный паркетник Нуundаi Тuсsоn, который в итоге достался тестю. С автомобилями у комика особая история. Незлобин ещё у себя на малой родине гонял как угорелый. Из-за чего постоянно попадал на штрафы, в ДТП и в итоге добился лишения себя прав в июне 2005 года. Судя по сохранившимся архивам, в тот период он выплачивал по одному из ДТП долг в размере 300 тыс. рублей.

Как живёт Руслан Белый

— А поаплодируйте, кто только переехал в Израиль! — выйдя на сцену, первым делом просит зрителей выступавший в январе этого года в Хайфе комик Руслан Белый. Зал с пустыми местами реагирует жидкими аплодисментами.

Руслан Белый. Фото © YouTube / Sports Интервью

Белый выступает в Израиле, но утверждает, что из России никуда не уедет. Впрочем, у него особое отношение к СВО. В своих стендапах комик говорит, что в событиях на Украине поддерживает не россиян, а украинцев.

— Между глаголами "нападать" и "защищать" я выбираю "защищать", — рассказывает своей публике воронежский юморист.

У Белого в 2022 году было несколько выступлений в Москве, в Перми, пара концертов в турецкой Аланье, где сейчас полно российских эмигрантов и украинских беженцев. Кроме того, он сыграл в спектакле с Чулпан Хаматовой в Риге. В этом году комик дал четыре концерта в Израиле. В марте, судя по афишам, у него запланировано выступление в Ереване. О других концертах Руслана Белого на 2023 год ничего не известно.

С бизнесом у артиста в последнее время тоже не ладится. Всего Руслан Белый был соучредителем пяти компаний и одного ИП. Интересно, что в трёх наиболее прибыльных и непосредственно связанных со сценической деятельностью он почему-то вышел из состава учредителей.

Ещё одна фирма перестала работать спустя полтора года после открытия, а оставшаяся — "Экокролпродукт" — находится в Воронеже и, по данным ОКВЭД, занимается всем сразу: производством окон и различных металлических конструкций, строительством, торговлей табаком и мясными, молочными и растительными продуктами, перевозками, проектированием, исследованием конъюнктуры рынка и разными консалтинговыми услугами для бизнеса.

Фото © СПАРК

За более чем пять лет работы на рынке она заработала лишь однажды: в 2019 году показала прибыль в размере 7,5 миллиона рублей. Как будто фирма специально открывалась под какой-то уже завершённый проект, но по какой-то причине всё ещё числится в ЕГРЮЛ.

За годы жизни в Москве комик сумел заработать на однушку площадью 40 квадратов в новостройке на улице Народного ополчения — это в столичном районе Хорошёво-Мнёвники. В этом комплексе подобное жильё сейчас стоит около 15 млн рублей.

Ещё одна квартира расположена на 11-м этаже одной из высоток в Шмитовском проезде — рядом с деловым центром Москва-Сити. Площадь жилья — 43 кв. м. На рынке апартаменты той же площади в зависимости от качества ремонта здесь стоят от 17 до 30 млн рублей. Помимо недвижимости у Белого также есть тёмно-синий BMW 6-й серии.

* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Фото © YouTube / NARAN А вы скучаете по комикам, которые сбежали из России после начала СВО? 0 Нет, не скучаю, пусть они теперь веселят эмигрантов Да, скучаю, Незлобин мне нравился Я не знаю, кто это такие, не слежу за их жизнью

Авторы Евгений Кузнецов