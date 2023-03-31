Хинштейн призвал СК РФ взять на контроль дело об изнасиловании 10-летнего мальчика в Туве

Депутат Госдумы Александр Хинштейн обратил внимание на проблемы в работе управления Следственного комитета Тувы, расследующего уголовное дел о сексуальном насилии над десятилетним мальчиком, и призвал центральный аппарат ведомства, а также Генпрокуратуру РФ взять его под жёсткий контроль. Об этом он написал в телеграм-канале.

"Руководству Следственного комитета Тывы, похоже, есть чего бояться. Как пишут теперь журналисты, два месяца следствие делало всё, чтобы выгородить подозреваемых. Несчастному ребёнку не было оказано ни должной медицинской, ни психологической помощи", — отметил Хинштейн.

По словам парламентария, только после того, как скандал вышел на федеральный уровень, правоохранители пришли к матери пострадавшего, плохо владеющей русским языком, чтобы перевести ей назначение экспертиз, вынесенных ещё в январе, когда и произошло преступление. Следователи лишь указывали женщине, где ей нужно расписываться в протоколах. Так и было получено согласие с назначенным лечением, "а точнее — с имитацией оного. Что она подписывала — мать не знает", добавил депутат.

Всё произошло в январе в тувинском селе О-Шынаа Тес-Хемского района, когда трое старшеклассников совершили сексуальное насилие над 10-летним мальчиком. По некоторым данным, у преступников влиятельная родня, поэтому инцидент пытались скрыть, однако благодаря тувинской певице Борбаане Баржай, к которой обратилась мать потерпевшего, он получил широкую огласку. Сейчас, по данным тувинского СК, фигуранты дела находятся под домашним арестом. Пострадавший мальчик с 3 апреля будет проходить лечение в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой в Москве.