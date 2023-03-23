Школьница из Фрязино заявила, что её накачали наркотиками и изнасиловали четверо мужчин
Ученица школы из подмосковного Фрязина обвинила четырёх неизвестных мужчин в изнасиловании. Как пишет "Рен-ТВ" со ссылкой на источник, она во всём созналась матери — и теперь предполагаемых преступников ищут.
Со слов самой девочки, трагедия произошла во Фрязине. Она утверждает, что там четверо неизвестных мужчин силой накачали её наркотиками, чтобы затем изнасиловать. Где и при каких обстоятельствах школьница с ними пересеклась, не уточняется.
Известно, что о произошедшем ученица сразу же рассказала маме, после чего та обратилась в полицию с требованием найти и наказать обидчиков девочки.
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