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23 марта, 11:01

Школьница из Фрязино заявила, что её накачали наркотиками и изнасиловали четверо мужчин

Ученица школы из подмосковного Фрязина обвинила четырёх неизвестных мужчин в изнасиловании. Как пишет "Рен-ТВ" со ссылкой на источник, она во всём созналась матери — и теперь предполагаемых преступников ищут.

Со слов самой девочки, трагедия произошла во Фрязине. Она утверждает, что там четверо неизвестных мужчин силой накачали её наркотиками, чтобы затем изнасиловать. Где и при каких обстоятельствах школьница с ними пересеклась, не уточняется.

Известно, что о произошедшем ученица сразу же рассказала маме, после чего та обратилась в полицию с требованием найти и наказать обидчиков девочки.

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Обложка ©

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Оксана Попова
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