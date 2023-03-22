Казнивший жертв током маньяк по кличке Электрик вышел на свободу

Маньяк-убийца Егор Хабаров, известный как Электрик, вышел на свободу в Екатеринбурге после лечения в психиатрической больнице. Об этом сообщает портал E1.

Оказавшись на свободе, мужчина устроился охранником в торговый центр, но там его опознал бывший сотрудник полиции. Случился скандал, и Хабарова уволили. В ТЦ заявили, что сотрудники с таким "шлейфом" им не нужны.

Маньяка задержали в 2009 году после того, как на обочине Режевского тракта нашли обугленное тело. Погибшим оказался четверокурсник Уральского финансово-юридического института. Опознать молодого человека удалось только по зубам. Следствие установило, что 30-летний электрик Новосвердловской ТЭЦ Егор Хабаров заманил парня в подземный гараж под предлогом продажи компьютерных запчастей.

"Встретиться договорились в гараже Хабарова, который к этому времени уже всё приготовил для убийства. Там он напал на Антона, связал его и усадил в свою машину. После этого обмотал его проводами, а другой конец проводов подключил к четырём мощнейшим конденсаторам. Подозреваемый не отпирается и прямо говорит: "Убийства, которые сможете доказать, признаю", — рассказывал 14 лет назад старший следователь Верхнепышминского следственного отдела Владимир Давыдов.

Суд признал Хабарова невменяемым и отправил на лечение в стационар. Стоит отметить, что изначально Электрика подозревали в шести убийствах, но доказать его причастность к ним не удалось. Также, по некоторым данным, в 2012 году мужчину судили за ещё одно убийство, совершённое в 2008 году: якобы Хабаров заживо сжёг в автомобиле 27-летнего компьютерщика. Вердикт остался прежним — принудительное лечение. Кроме того, в 2004 году Электрика судили за изготовление и сбыт взрывчатых веществ, но и тогда он был признан душевнобольным и избежал тюремного заключения.