За помощь в раскрытии дела загадочного даниловского маньяка пообещали миллион рублей

МВД РФ объявило вознаграждение в один миллион рублей за помощь в раскрытии дела даниловского маньяка, подозреваемого в серии изнасилований и убийств в Череповце в 1992–2011 годах.

"МВД России гарантирует вознаграждение в размере одного миллиона рублей за помощь в раскрытии серии преступлений, совершённых в отношении лиц женского пола, в том числе несовершеннолетних, в период с 1992 по 2011 год на территории города Череповца Вологодской области", — цитирует пресс-центр ведомства РИА "Новости".

Даниловский маньяк получил своё прозвище из-за места, где он орудовал. Большинство преступлений произошло в районе улицы Данилова. Жертвами изверга стали девушки в возрасте от 16 до 33 лет. По данным регионального управления СКР, известно о 14 преступлениях.

Портрет даниловского маньяка. Фото © Wikipedia

В МВД сообщили, что предполагаемый маньяк 1945–1965 года рождения (сейчас ему может быть от 58 до 78 лет). У него коренастое телосложение и рост выше среднего (180–190 см). В период преступлений у серийного убийцы была короткая стрижка с проплешинами на затылке либо и вовсе отдельные участки седых волос. Также у маньяка есть и другие отличительные черты: на местах своих злодеяний он оставлял порнографические рисунки. Кроме того, по адресам жутких убийств были найдены "изготовленные кустарным способом деревянные предметы, имитирующие изделия интимного предназначения". В полиции считают, что преступник склонен к коллекционированию предметов женского белья.