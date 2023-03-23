В Новой Москве ученики изнасиловали четвероклассника, сняли на видео и выложили в Сеть

Ученики школы № 1392 им. Рябинкина в Новой Москве изнасиловали четвероклассника и сняли надругательства на видео. Об этом пишет Mash.

Родители узнали о случившемся именно благодаря видео, на котором школьники насилуют их сына-четвероклассника — ролик скинули в общий чат класса. На нём насильники утверждали, что якобы их жертва — гей. Шокированные мамы и папы "прижали к стенке" педагогический состав и стали требовать объяснений, ведь как выяснилось, жуткие кадры уже неделю гуляли по Сети. Классный руководитель не нашла аргументов в своё оправдание.

В свою очередь в Департамент образования Москвы заявил, что четвероклассника изнасиловали не в школе, а в квартире одного из учеников в выходные. По их данным, классный руководитель узнала об этом в понедельник и рассказала обо всём родителям потерпевшего. Известно, что со школьниками уже пообщались психологи.

Родители пострадавшего ученика написали заявление в полицию. По факту произошедшего проводится проверка, имена насильников не разглашаются.