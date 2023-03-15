Серпуховского педофила-убийцу приговорили к 24 годам колонии

Московский областной суд приговорил серпуховского педофила Александра Сёмина к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Собранные по уголовному делу доказательства и заключения десятка экспертиз легли в основу обвинения. Приговором судьи Московского областного суда Сёмину назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

22 июля 2018 года Сёмин обманом увёл с детской площадки в Серпухове пятилетнюю девочку. Мужчина отвёл ребёнка в свою квартиру, где надругался над ним, после чего задушил. Затем педофил вынес тело убитой в спортивной сумке в безлюдное место. Кроме того, следствие установило, что в 2015 и 2017 годах он совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней и двух малолетних девочек.