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16 апреля, 20:38

Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении легковушек в Подмосковье

На подмосковной трассе столкнулись два легковых автомобиля, в результате ДТП погиб один человек, ещё пятеро получили травмы. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Московской области.

Авария произошла на восьмом километре автодороги Осеево – Никифоров – Медвежьи Озёра в городском округе Щёлково. Согласно сообщению ведомства, которое приводит ТАСС, водитель "Лады" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем KIA. Среди пострадавших есть ребёнок, уточнили в полиции.

Семь человек пострадали в массовом ДТП на мосту в Волгограде

Семь человек пострадали в массовом ДТП на мосту в Волгограде

Ранее Лайф писал, что десять детей и двое взрослых доставлены в больницу после крупного ДТП в Туве. Два легковых автомобиля столкнулись со школьным автобусом. По данным республиканского МВД, водитель легковушки, выехавший на полосу встречного движения, после аварии сбежал с места ДТП.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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