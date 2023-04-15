КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

15 апреля, 11:27

Семь человек пострадали в массовом ДТП на мосту в Волгограде

<p>На мосту в Волгограде столкнулись три машины. Фото © VK / <a href="https://vk.com/v102ru?w=wall-11527738_70972" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"ИА "Высота 102". Волгоград. Новости"</a></p>

На мосту в Волгограде столкнулись три машины. Фото © VK / "ИА "Высота 102". Волгоград. Новости"

В Волгограде на мосту через Волгу столкнулись три автомобиля, пострадали семь человек, среди них трёхлетний ребёнок. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

На мосту в Волгограде столкнулись три машины. Фото © VK / "ИА "Высота 102". Волгоград. Новости"

На мосту в Волгограде столкнулись три машины. Фото © VK / "ИА "Высота 102". Волгоград. Новости"

"На мосту через реку Волгу в районе съезда к хутору Бобры произошло столкновение автомобилей "Лада Веста", "РАФ" и "Лада Икс-Рей". Семь человек уехали в больницу, среди них один несовершеннолетний", указано в заявлении.

На публикуемых в Сети кадрах видно, что произошло лобовое столкновение. Микрофургон и одна из легковушек полностью смяты спереди. На месте дежурят инспекторы ДПС из-за создавшейся пробки. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Лайф публикует момент ДТП в Новосибирске, где сын экс-депутата насмерть сбил женщину

Лайф публикует момент ДТП в Новосибирске, где сын экс-депутата насмерть сбил женщину

Ранее сообщалось, что десять детей и двое взрослых доставлены в больницу после крупного ДТП в Туве. Два легковых автомобиля столкнулись со школьным автобусом.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Волгоградская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров