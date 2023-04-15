Семь человек пострадали в массовом ДТП на мосту в Волгограде

В Волгограде на мосту через Волгу столкнулись три автомобиля, пострадали семь человек, среди них трёхлетний ребёнок. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

На мосту в Волгограде столкнулись три машины. Фото © VK / "ИА "Высота 102". Волгоград. Новости"

"На мосту через реку Волгу в районе съезда к хутору Бобры произошло столкновение автомобилей "Лада Веста", "РАФ" и "Лада Икс-Рей". Семь человек уехали в больницу, среди них один несовершеннолетний", — указано в заявлении.

На публикуемых в Сети кадрах видно, что произошло лобовое столкновение. Микрофургон и одна из легковушек полностью смяты спереди. На месте дежурят инспекторы ДПС из-за создавшейся пробки. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.