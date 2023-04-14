Десять детей доставлены в больницу после ДТП со школьным автобусом в Туве

Десять детей и двое взрослых доставлены в больницу после крупного ДТП в Туве, передаёт ТАСС . Так, два легковых автомобиля столкнулись со школьным автобусом. Причины и подробности инцидента пока неизвестны. В автобусе, по предварительным данным, находилось 16 старшеклассников. У пострадавших лёгкие травмы.

А ранее Лайф рассказывал, как неуправляемый автобус-убийца задавил четырёх человек в Казахстане и попал на видео. Всё произошло после того, как водитель, развернувшись на конечной точке, вышел из автобуса и оставил его на ручном тормозе.