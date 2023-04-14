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14 апреля, 11:49

Лайф публикует момент ДТП в Новосибирске, где сын экс-депутата насмерть сбил женщину

Сын экс-депутата насмерть сбил женщину в центре Новосибирска и уехал с места ДТП

Сын бывшего депутата Алтайского края Николая Бушкова насмерть сбил женщину в центре Новосибирска и скрылся с места аварии. В распоряжении Лайфа оказался момент смертельного ДТП.

Момент смертельного ДТП, в котором сын экс-депутата сбил женщину в центре Новосибирска. Видео © LIFE

По нашим данным, 21-летний Александр Бушков, находясь за рулём Geely Tugella, пролетел на красный свет и на огромной скорости сбил 44-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От сильного удара пострадавшую подбросило вверх, после чего она упала на дорогу и скончалась на месте. При этом виновник ДТП даже не пытался остановиться. Позже юного отпрыска экс-депутата задержали полицейские. По словам очевидцев, парень был пьян, а сам он заявил, что употребил алкоголь уже после происшествия.

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LIFE

Наталья Исакова
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