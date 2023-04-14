Лайф публикует момент ДТП в Новосибирске, где сын экс-депутата насмерть сбил женщину
Сын экс-депутата насмерть сбил женщину в центре Новосибирска и уехал с места ДТП
Сын бывшего депутата Алтайского края Николая Бушкова насмерть сбил женщину в центре Новосибирска и скрылся с места аварии. В распоряжении Лайфа оказался момент смертельного ДТП.
Момент смертельного ДТП, в котором сын экс-депутата сбил женщину в центре Новосибирска. Видео © LIFE
По нашим данным, 21-летний Александр Бушков, находясь за рулём Geely Tugella, пролетел на красный свет и на огромной скорости сбил 44-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От сильного удара пострадавшую подбросило вверх, после чего она упала на дорогу и скончалась на месте. При этом виновник ДТП даже не пытался остановиться. Позже юного отпрыска экс-депутата задержали полицейские. По словам очевидцев, парень был пьян, а сам он заявил, что употребил алкоголь уже после происшествия.
Ранее в Златоусте грузовик с полуприцепом въехал в многоэтажный дом и загорелся. Водитель погиб на месте.
LIFE