Лайф публикует момент ДТП в Новосибирске, где сын экс-депутата насмерть сбил женщину

По нашим данным, 21-летний Александр Бушков, находясь за рулём Geely Tugella, пролетел на красный свет и на огромной скорости сбил 44-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. От сильного удара пострадавшую подбросило вверх, после чего она упала на дорогу и скончалась на месте. При этом виновник ДТП даже не пытался остановиться. Позже юного отпрыска экс-депутата задержали полицейские. По словам очевидцев, парень был пьян, а сам он заявил, что употребил алкоголь уже после происшествия.