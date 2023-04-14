Один человек погиб, семь пострадали в результате ДТП в Тамбовской области
В результате ДТП в Мордовском районе Тамбовской области погиб один человек. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по региону.
По данным ведомства, авария случилась на 130-м километре автодороги Воронеж – Тамбов. В МВД указали, что столкнулись два попутно двигавшихся легковых автомобиля. Погибшим оказался пассажир одного из транспортных средств. Ещё семь человек пострадали.
"Предварительно, водитель, допустивший наезд на притормаживающий автомобиль, находился в утомлённом состоянии", — добавили правоохранители.
При этом в ГУ МЧС по региону уточнили, что информация об аварии поступила утром в пятницу, 14 апреля. По информации ведомства, ДТП произошло с участием трёх автомобилей: двух легковых и грузового.
Ранее в Златоусте грузовик с полуприцепом въехал в многоэтажный дом на улице 40 лет Победы и загорелся. Водитель погиб на месте.
ТАСС / Юрий Смитюк