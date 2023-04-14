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14 апреля, 06:17

Один человек погиб, семь пострадали в результате ДТП в Тамбовской области

В результате ДТП в Мордовском районе Тамбовской области погиб один человек. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, авария случилась на 130-м километре автодороги Воронеж – Тамбов. В МВД указали, что столкнулись два попутно двигавшихся легковых автомобиля. Погибшим оказался пассажир одного из транспортных средств. Ещё семь человек пострадали.

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"Предварительно, водитель, допустивший наезд на притормаживающий автомобиль, находился в утомлённом состоянии", — добавили правоохранители.

При этом в ГУ МЧС по региону уточнили, что информация об аварии поступила утром в пятницу, 14 апреля. По информации ведомства, ДТП произошло с участием трёх автомобилей: двух легковых и грузового.

Ранее в Златоусте грузовик с полуприцепом въехал в многоэтажный дом на улице 40 лет Победы и загорелся. Водитель погиб на месте.

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ТАСС / Юрий Смитюк

Иван Косицын
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