Один человек погиб, семь пострадали в результате ДТП в Тамбовской области

В результате ДТП в Мордовском районе Тамбовской области погиб один человек. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, авария случилась на 130-м километре автодороги Воронеж – Тамбов. В МВД указали, что столкнулись два попутно двигавшихся легковых автомобиля. Погибшим оказался пассажир одного из транспортных средств. Ещё семь человек пострадали.

"Предварительно, водитель, допустивший наезд на притормаживающий автомобиль, находился в утомлённом состоянии", — добавили правоохранители.

При этом в ГУ МЧС по региону уточнили, что информация об аварии поступила утром в пятницу, 14 апреля. По информации ведомства, ДТП произошло с участием трёх автомобилей: двух легковых и грузового.