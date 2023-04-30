КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 11:41
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Раскрыты жуткие подробности об убийстве родителями восьмилетней девочки

Восьмилетняя девочка в Ростове-на-Дону умерла от удара ногой отца по голове

Восьмимесячная девочка умерла в Ростове-на-Дону после того, как её случайно ударил отец, причём ногой по голове. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По его данным, отец школьницы Яков М. ругался с супругой Анастасией. И в какой-то момент он попытался ударить жену ногой, но попал по голове дочери. В результате девочка умерла. Затем родители пришли к решению скрыть следы преступления. Они расчленили дело дочери и разложили части по полиэтиленовым пакетам, которые планировалось выкинуть.

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Ранее Лайф сообщал, что в Ростове-на-Дону задержали семейную пару за убийство ребёнка. Девочка умерла после нанесённых ей травм. Позднее мать сообщила полиции о пропаже, но скрыть преступление не удалось. Силовики нашли по месту жительства останки тела школьницы.

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Светлана Оперук
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