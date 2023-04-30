Раскрыты жуткие подробности об убийстве родителями восьмилетней девочки

Восьмимесячная девочка умерла в Ростове-на-Дону после того, как её случайно ударил отец, причём ногой по голове. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По его данным, отец школьницы Яков М. ругался с супругой Анастасией. И в какой-то момент он попытался ударить жену ногой, но попал по голове дочери. В результате девочка умерла. Затем родители пришли к решению скрыть следы преступления. Они расчленили дело дочери и разложили части по полиэтиленовым пакетам, которые планировалось выкинуть.