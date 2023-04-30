КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 09:27

В Москве ревнивец зарезал нового ухажёра своей бывшей

В Москве мужчина из ревности зарезал знакомого своей бывшей сожительницы

<p>Место убийства мужчины в Москве. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/skmoscowgsu/1850" target="_blank" rel="noopener noreferrer">skmoscowgsu</a></p>

Место убийства мужчины в Москве. Обложка © t.me / skmoscowgsu

На северо-востоке Москвы мужчина из ревности убил нового знакомого своей бывшей сожительницы. Злоумышленник задержан, сообщили в пресс-службе столичного СК РФ.

По данным следствия, 30 апреля в квартире жилого дома в Путевом проезде мужчина 1988 года рождения нанёс оппоненту несколько ударов ножом. От полученных ранений потерпевший 1981 года рождения скончался на месте. Правоохранителям 35-летний задержанный объяснил, что совершил преступление на почве ревности.

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Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее Лайф писал, что в подмосковной деревне Подолино сотрудник СИЗО зарезал студентку. Инцидент произошёл на территории мемориала. 23-летний прапорщик следственного изолятора приревновал девушку и ударил в шею ножом. От полученного ранения 21-летняя пострадавшая скончалась.

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Иван Косицын
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