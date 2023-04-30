В Москве ревнивец зарезал нового ухажёра своей бывшей
В Москве мужчина из ревности зарезал знакомого своей бывшей сожительницы
Место убийства мужчины в Москве. Обложка © t.me / skmoscowgsu
На северо-востоке Москвы мужчина из ревности убил нового знакомого своей бывшей сожительницы. Злоумышленник задержан, сообщили в пресс-службе столичного СК РФ.
По данным следствия, 30 апреля в квартире жилого дома в Путевом проезде мужчина 1988 года рождения нанёс оппоненту несколько ударов ножом. От полученных ранений потерпевший 1981 года рождения скончался на месте. Правоохранителям 35-летний задержанный объяснил, что совершил преступление на почве ревности.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Ранее Лайф писал, что в подмосковной деревне Подолино сотрудник СИЗО зарезал студентку. Инцидент произошёл на территории мемориала. 23-летний прапорщик следственного изолятора приревновал девушку и ударил в шею ножом. От полученного ранения 21-летняя пострадавшая скончалась.