Житель Забайкалья застал жену с любовником и сжёг свой дом вместе с ними

В Забайкалье житель Улётовского района поджёг свой дом из-за того, что застал там жену с любовником. В итоге он стал фигурантом уголовного дела по статье "Убийство двух лиц общеопасным способом".

"По версии следствия, в начале января 2023 года после совместного распития спиртного обвиняемый в своём доме застал раздетыми супругу с общим знакомым. На почве ревности он поджёг картонную коробку и закинул её на веранду дома, понимая, что в дальнейшем пламя огня может перейти также на стоящие вблизи деревянные жилые соседские дома", — рассказали в региональной прокуратуре.

Начался пожар, жена ревнивца и её любовник выбраться из дома не смогли и погибли от острого отравления угарным газом. Их тела нашли пожарные во время ликвидации возгорания.

Хозяин дома отрицать ничего не стал. Только сказал, что смерти неверной жены и её любовника якобы не желал. Пока он под стражей, вскоре будет суд. Ревнивцу-убийце грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.