ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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9 апреля, 05:04

Житель Забайкалья застал жену с любовником и сжёг свой дом вместе с ними

В Забайкалье житель Улётовского района поджёг свой дом из-за того, что застал там жену с любовником. В итоге он стал фигурантом уголовного дела по статье "Убийство двух лиц общеопасным способом".

"По версии следствия, в начале января 2023 года после совместного распития спиртного обвиняемый в своём доме застал раздетыми супругу с общим знакомым. На почве ревности он поджёг картонную коробку и закинул её на веранду дома, понимая, что в дальнейшем пламя огня может перейти также на стоящие вблизи деревянные жилые соседские дома", — рассказали в региональной прокуратуре.

Начался пожар, жена ревнивца и её любовник выбраться из дома не смогли и погибли от острого отравления угарным газом. Их тела нашли пожарные во время ликвидации возгорания.

Хозяин дома отрицать ничего не стал. Только сказал, что смерти неверной жены и её любовника якобы не желал. Пока он под стражей, вскоре будет суд. Ревнивцу-убийце грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Такое поведение выдаст женщину, которая завела любовника

Такое поведение выдаст женщину, которая завела любовника

Ранее Лайф сообщал, что житель Первоуральска поцеловал чужую женщину на вечеринке и зарезал её сожителя.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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