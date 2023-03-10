Житель Первоуральска поцеловал чужую женщину на вечеринке и зарезал её сожителя

42-летний житель Первоуральска поцеловал девушку знакомого, после чего зарезал соперника и попытался убить её саму. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Свердловской области.

Всё произошло в апреле прошлого года, когда он пришёл в гости к знакомой. В компании с ещё двумя мужчинами, один из которых был сожителем владелицы квартиры, они веселились и выпивали, однако в какой-то момент начался конфликт на почве ревности. 42-летний мужчина в коридоре попытался поцеловать хозяйку, чем не на шутку рассердил её сожителя. В ответ обвиняемый схватился за кухонный нож и нанёс оппоненту не менее десяти ударов в грудь. От полученных ран тот скончался на месте, однако на этом ЧП не закончилось.

Женщина попыталась отобрать у убийцы холодное оружие, однако тот оказался сильнее. В итоге он нанёс не менее двух ударов ножом в область груди, но хозяйка квартиры осталась жива. Недолго думая, мужчина украл лежавший на кровати мобильный телефон и сбежал с места происшествия. Кстати, за пару дней до инцидента он уже совершил ограбление, украв у другого знакомого сотовый телефон, LED-телевизор и ноутбук. Теперь преступнику грозит наказание по статьям об убийстве и краже.