Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 08:09

Житель Первоуральска поцеловал чужую женщину на вечеринке и зарезал её сожителя

Свердловчанин поцеловал чужую женщину, зарезал её любовника и попытался убить её саму

42-летний житель Первоуральска поцеловал девушку знакомого, после чего зарезал соперника и попытался убить её саму. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Свердловской области.

Всё произошло в апреле прошлого года, когда он пришёл в гости к знакомой. В компании с ещё двумя мужчинами, один из которых был сожителем владелицы квартиры, они веселились и выпивали, однако в какой-то момент начался конфликт на почве ревности. 42-летний мужчина в коридоре попытался поцеловать хозяйку, чем не на шутку рассердил её сожителя. В ответ обвиняемый схватился за кухонный нож и нанёс оппоненту не менее десяти ударов в грудь. От полученных ран тот скончался на месте, однако на этом ЧП не закончилось.

Женщина попыталась отобрать у убийцы холодное оружие, однако тот оказался сильнее. В итоге он нанёс не менее двух ударов ножом в область груди, но хозяйка квартиры осталась жива. Недолго думая, мужчина украл лежавший на кровати мобильный телефон и сбежал с места происшествия. Кстати, за пару дней до инцидента он уже совершил ограбление, украв у другого знакомого сотовый телефон, LED-телевизор и ноутбук. Теперь преступнику грозит наказание по статьям об убийстве и краже.

Житель Волгограда до смерти забил арендатора, превратившего его квартиру в свинарник

Житель Волгограда до смерти забил арендатора, превратившего его квартиру в свинарник

Ранее Лайф рассказывал, как житель Новокузнецка поджёг квартиру, чтобы убить тёщу, с которой так и не смог найти общий язык. Когда их отношения накалились до предела, он решил пойти на преступление, однако в итоге погиб сам.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров