Украинец подорвал гранатой бывшую девушку и её приятеля

В Киеве задержали мужчину, который подорвал гранатой бывшую девушку и её друга. Он пошёл на преступление из ревности, сообщили в городской полиции.

Задержание жителя Киева, который из ревности бросил в людей гранату. Видео © Департамент связи полиции Киева

Нападение произошло на улице Милославской. Киевлянин увидел на улице свою подругу с мужчиной и попытался их убить. Он бросил в их сторону гранату, в результате взрыва которой 33-летняя девушка и её 37-летний знакомый пострадали и были госпитализированы. В отношении ревнивца возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

"Оперативные сотрудники при силовой поддержке бойцов КОРД задержали виновника по месту жительства, а следователи собрали доказательства его вины. За совершённое преступление злоумышленнику грозит пожизненное заключение", — говорится в сообщении полиции.