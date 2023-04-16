Украинец подорвал гранатой бывшую девушку и её приятеля
В Киеве задержали мужчину, из ревности бросившего гранату в девушку и её друга
Задержанный житель Киева, который из ревности бросил гранату в людей. Фото © Департамент связи полиции Киева
В Киеве задержали мужчину, который подорвал гранатой бывшую девушку и её друга. Он пошёл на преступление из ревности, сообщили в городской полиции.
Задержание жителя Киева, который из ревности бросил в людей гранату. Видео © Департамент связи полиции Киева
Нападение произошло на улице Милославской. Киевлянин увидел на улице свою подругу с мужчиной и попытался их убить. Он бросил в их сторону гранату, в результате взрыва которой 33-летняя девушка и её 37-летний знакомый пострадали и были госпитализированы. В отношении ревнивца возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
"Оперативные сотрудники при силовой поддержке бойцов КОРД задержали виновника по месту жительства, а следователи собрали доказательства его вины. За совершённое преступление злоумышленнику грозит пожизненное заключение", — говорится в сообщении полиции.
Как уже рассказывал Лайф, об инциденте с участием мужчины в военной форме стало известно в субботу, 15 апреля. Как писали СМИ, киевлянин с гранатой в руке ворвался в один из супермаркетов возле центрального железнодорожного вокзала.