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16 апреля, 14:36

Украинец подорвал гранатой бывшую девушку и её приятеля

В Киеве задержали мужчину, из ревности бросившего гранату в девушку и её друга

<p>Задержанный житель Киева, который из ревности бросил гранату в людей. Фото © Департамент связи полиции Киева</p>

Задержанный житель Киева, который из ревности бросил гранату в людей. Фото © Департамент связи полиции Киева

В Киеве задержали мужчину, который подорвал гранатой бывшую девушку и её друга. Он пошёл на преступление из ревности, сообщили в городской полиции.

Задержание жителя Киева, который из ревности бросил в людей гранату. Видео © Департамент связи полиции Киева

Нападение произошло на улице Милославской. Киевлянин увидел на улице свою подругу с мужчиной и попытался их убить. Он бросил в их сторону гранату, в результате взрыва которой 33-летняя девушка и её 37-летний знакомый пострадали и были госпитализированы. В отношении ревнивца возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

"Оперативные сотрудники при силовой поддержке бойцов КОРД задержали виновника по месту жительства, а следователи собрали доказательства его вины. За совершённое преступление злоумышленнику грозит пожизненное заключение", — говорится в сообщении полиции.

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Как уже рассказывал Лайф, об инциденте с участием мужчины в военной форме стало известно в субботу, 15 апреля. Как писали СМИ, киевлянин с гранатой в руке ворвался в один из супермаркетов возле центрального железнодорожного вокзала.

Николь Вербер
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