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16 апреля, 11:03

Прапорщик подмосковного СИЗО зарезал девушку из ревности

СМИ: Прапорщик СИЗО зарезал студентку на территории мемориала в Подмосковье

В подмосковной деревне Подолино сотрудник СИЗО зарезал студентку. Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.

Утверждается, что инцидент произошёл накануне вечером на территории мемориала. По словам источника, 23-летний прапорщик следственного изолятора приревновал девушку и ударил в шею ножом. От полученного ранения 21-летняя пострадавшая скончалась. Уточняется, что убитая была уроженкой Майкопа.

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Ранее Лайф писал, что в Краснодаре покупатель зарезал парня, продававшего Sony PlayStation. Злоумышленник также забрал из квартиры ноутбук и умную колонку.

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Никита Никонов
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