Прапорщик подмосковного СИЗО зарезал девушку из ревности

В подмосковной деревне Подолино сотрудник СИЗО зарезал студентку. Об этом сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.

Утверждается, что инцидент произошёл накануне вечером на территории мемориала. По словам источника, 23-летний прапорщик следственного изолятора приревновал девушку и ударил в шею ножом. От полученного ранения 21-летняя пострадавшая скончалась. Уточняется, что убитая была уроженкой Майкопа.