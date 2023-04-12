Пьяная жительница Уфы зарезала продавщицу алкомаркета, чтобы попасть в СИЗО к подруге

Жительница Уфы нанесла смертельные ножевые ранения продавщице в алкомаркете. На преступление женщина пошла для того, чтобы попасть в СИЗО к подруге. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Башкирии.

По информации ведомства, 30-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения без всяких причин нанесла ранее незнакомой 19-летней работнице магазина два удара ножом в грудь. Один из покупателей остановил злоумышленницу и задержал её до приезда полиции, а коллеги потерпевшей вызвали скорую помощь. Однако девушка скончалась спустя пять дней в больнице.

"В ходе допроса напавшая пояснила, что мотивом для совершения преступления явилось желание попасть в следственный изолятор, где в тот момент находилась её близкая знакомая за причинение ножевого ранения, чтобы вместе находиться под стражей", — отметили в СК.

Женщине предъявили обвинение в убийстве, совершённом из хулиганских побуждений, и заключили под стражу. Вину она не признала. Подозреваемую проверят на вменяемость, ей назначена психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Причём, попала ли она по итогу к подруге, не уточняется.