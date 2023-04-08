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8 апреля, 08:09

В Иркутске раскрыли убийство девушки, совершённое более 20 лет назад

В Иркутске задержали мужчину, задушившего верёвкой знакомую в 1999 году

Правоохранители в Иркутске раскрыли уголовное дело об убийстве 19-летней девушки, совершённое 23 года назад. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Иркутской области. Теперь дело в отношении 48-летнего мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу.

Убийца 19-летней жительницы Иркутска. Фото © VK / СУ СК России по Иркутской области

Убийца 19-летней жительницы Иркутска. Фото © VK / СУ СК России по Иркутской области

Указывается, что в июне 1999 года в помещении сторожки мебельной фабрики между обвиняемым и его знакомой произошла словесная перепалка. Во время конфликта иркутянин взял верёвку и, подойдя сзади, задушил девушку. Убедившись в её смерти, мужчина закопал тело на территории фабрики и сжёг одежду. Останки убитой были обнаружены в 2017 году.

"В марте 2023 года фигурант был установлен при взаимодействии полиции и следователей СК. В ходе следствия мужчина признался в совершённом преступлении", — говорится в сообщении.

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Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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