Жестокое убийство всемирно известного инженера-программиста попало на видео

В Сети появилось видео убийства 43-летнего Боба Ли — всемирно известного Java-программиста, создателя сервиса Cash App. Кадры расправы были сняты на камеры видеонаблюдения.

Момент убийства создателя Cash App Боба Ли. Видео © Twitter / @BayAreaalert_

На этих кадрах видно, как убийца преграждает путь Бобу Ли, переходящему дорогу. Тот пытается убежать, огибая автомобиль, но убийца настигает его и несколько раз бьёт ножом.

Случилось это в ночь на 4 апреля в районе 300-го квартала на Мейн-стрит в Сан-Франциско. Прибывшие на место врачи пытались спасти Ли, однако он скончался от полученных травм в больнице.

Напомним, что Боб Ли — программист на Java, создатель платёжного сервиса Cash App. Также он бывший разработчик ОС Android в Google, экс-техдиректор Square и инвестор технологических стартапов SpaceX, Clubhouse, Tile, Figma, Faire, Orchid, Addressable, Nana, Ticket Fairy, Gowalla, Asha, SiPhox, Netswitch, Found и так далее. Также он был директором по продуктам в MobileCoin, занимался разработкой фреймворка Guice на Java.

Именно Ли внёс в язык программирования Java несколько функций, включая лямбда-выражения. Начинал он свою карьеру как разработчик Google в команде Core Library для Android.

"Так грустно слышать о том, что Ли нет. Впервые я встретил его летом 2006 года. Ему было всё равно, что мне 14 лет. Мы разговаривали о технологиях, занимались программированием. Мы оставались на связи на протяжении многих лет. Он был одним из первых сторонников проекта и инвестором Figma. Трудно поверить, что его больше нет", — написал гендиректор Figma Дилан Филд.