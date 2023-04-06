Кемеровского бизнесмена застрелили прямо на улице посреди дня
В Кемеровской области неизвестные застрелили предпринимателя
Убийство бизнесмена в городе Осинники Кемеровской области. Обложка © SHOT
В городе Осинники Кемеровской области неизвестные застрелили на улице предпринимателя. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Предварительно, напавших было двое: один из них вышел из бирюзового ВАЗ-2107 и выстрелил в бизнесмена, после чего злоумышленники скрылись с места преступления.
Сейчас их разыскивают полицейские. Погибшим оказался 47-летний предприниматель Александр Каблов.
Ранее сообщалось, что в Магадане спасатели достали со дна бухты Гертнера тела девушки и двух парней, которые были убиты. В убийстве трёх человек и попытке скрыть преступление следователи подозревают двух местных жителей. По данным следствия, девушку утопили в проруби, а парней застрелили и потом скинули их тела туда же.