ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 14:44

Кемеровского бизнесмена застрелили прямо на улице посреди дня

В Кемеровской области неизвестные застрелили предпринимателя

<p>Убийство бизнесмена в городе Осинники Кемеровской области. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/49915" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Убийство бизнесмена в городе Осинники Кемеровской области. Обложка © SHOT

В городе Осинники Кемеровской области неизвестные застрелили на улице предпринимателя. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Предварительно, напавших было двое: один из них вышел из бирюзового ВАЗ-2107 и выстрелил в бизнесмена, после чего злоумышленники скрылись с места преступления.

Сейчас их разыскивают полицейские. Погибшим оказался 47-летний предприниматель Александр Каблов.

Женщина наняла для мужа-тирана 14-летнюю киллершу

Женщина наняла для мужа-тирана 14-летнюю киллершу

Ранее сообщалось, что в Магадане спасатели достали со дна бухты Гертнера тела девушки и двух парней, которые были убиты. В убийстве трёх человек и попытке скрыть преступление следователи подозревают двух местных жителей. По данным следствия, девушку утопили в проруби, а парней застрелили и потом скинули их тела туда же.

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Кемеровская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров