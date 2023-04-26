В Ингушетии избили двух полицейских, которые пытались остановить семейную разборку

В Ингушетии задержали семью из семи человек после нападения на двух полицейских в Ингушетии. Всё началось с бытовых разборок, пишет телеграм-канал SHOT.

В станице Троицкое в районе жилых домов в вечернее время произошёл семейный конфликт: дрались двое мужчин и пятеро пацанов в возрасте от 15 до 17 лет из одной семьи. На место приехал наряд полиции. На требование прекратить драку никто из участников потасовки не отреагировал, это только взбесило родственников, и трое из них переключились на правоохранителей. Одного из стражей порядка повалили на землю и начали бить. Ему сломали руку в нескольких местах. Досталось и второму полицейскому, которого госпитализировали с сотрясением и черепно-мозговой травмой.

Во время нападения в качестве защиты полицейские применили табельное оружие — десять раз выстрелили в воздух из пистолета и автомата Калашникова. Только тогда вспыльчивая семейка остановилась. В отделение полиции доставили семь человек, в том числе подростков. Сейчас все они находятся в спецприёмнике из-за неповиновения законному распоряжению сотрудников правоохранительных органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".