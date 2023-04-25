В Якутии двое отморозков жёстко избили и искромсали мачете мужчину, заступившегося за сына
В Якутии подростки с мачете набросились на мужчину, заступившегося за сына
В городе Мирный в Якутии двое подростков жестоко избили и с помощью мачете изрезали мужчину, который заступился за сына, сообщает Sakhaday.
Кадры нападения на мужчину в городе Мирный. Видео © Telegram / Sakhaday
По данным телеграм-канала, всё началось с обыкновенного буллинга. Местные отморозки постоянно задирали школьника, а на днях ещё и залили мальчика перцовкой. Отец увидел в окно, как над его сыном издеваются неизвестные, и тут же выбежал на разборки с обидчиками. Однако подростки набросились и на самого мужчину. На кадрах видно, что они сначала отпинали его ногами, а затем один из злоумышленников достал мачете и нанёс несколько ударов потерпевшему. Истекающего кровью 41-летнего мужчину обнаружили на улице прохожие, сейчас он находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Правоохранителям пока удалось задержать лишь одного 17-летнего напавшего. Известно, что парень учится на первом курсе в местном колледже.
Ранее Лайф сообщал, что в Барнауле пьяный отчим переломал кости 11-летней падчерице. Сейчас мужчина уже задержан, на него завели уголовное дело.
Telegram / djiikeytop