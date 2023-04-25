Задержанный в Крыму насильник 94-летней бабушки оказался ряженым казаком

По данным телеграм-канала, от 21-летнего Сергея открестились в местной общине "Казачья воля" сразу же после того, как он надругался над пожилой женщиной. Однако парень и ранее не пользовался уважением односельчан. Его постоянно видели слоняющимся по селу в пьяном состоянии. При этом Сергей любил облачаться в форму казака. В ней же он неоднократно был замечен спящим в луже, из-за чего частенько получал за это плетью от настоящих дружинников.