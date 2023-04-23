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23 апреля, 14:06

Молодой казак избил и изнасиловал 94-летнюю прабабушку друга в Крыму

<p>В Крыму молодой человек избил и изнасиловал прабабушку друга. Фото © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash/43447" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

В Крыму молодой человек избил и изнасиловал прабабушку друга. Фото © t.me / Mash

В Крыму нетрезвый молодой человек избил и изнасиловал 94-летнюю прабабушку своего лучшего друга прямо у неё дома, пока ждал приятеля. Об этом сообщает Mash.

21-летний задержанный родом из села Изобильное недалеко от Алушты. Молодой казак решил встретиться с одноклассником, но того дома не оказалось, в квартире была лишь его прабабушка. Парень остался, чтобы дождаться друга, обещавшего прийти через час. Находясь в нетрезвом состоянии гость набросился на пожилую женщину. Вернувшийся домой приятель застал преступника спящим на кровати.

Злоумышленник выбежал из квартиры и спрятался в машине, но полиция нашла и задержала его. Теперь родители молодого человека угрожают убить семью потерпевшей бабули из-за "сломанной судьбы" сына.

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Ранее лайф писал, что в Ижевске четырёх молодых людей, трое из которых несовершеннолетние, подозревают в убийстве двух мужчин 41 года и 42 лет. Задержанные хладнокровно расправились с жертвами и отнесли тела к мусорным бакам.

Татьяна Миссуми
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