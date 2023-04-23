Молодой казак избил и изнасиловал 94-летнюю прабабушку друга в Крыму

В Крыму нетрезвый молодой человек избил и изнасиловал 94-летнюю прабабушку своего лучшего друга прямо у неё дома, пока ждал приятеля. Об этом сообщает Mash.

21-летний задержанный родом из села Изобильное недалеко от Алушты. Молодой казак решил встретиться с одноклассником, но того дома не оказалось, в квартире была лишь его прабабушка. Парень остался, чтобы дождаться друга, обещавшего прийти через час. Находясь в нетрезвом состоянии гость набросился на пожилую женщину. Вернувшийся домой приятель застал преступника спящим на кровати.

Злоумышленник выбежал из квартиры и спрятался в машине, но полиция нашла и задержала его. Теперь родители молодого человека угрожают убить семью потерпевшей бабули из-за "сломанной судьбы" сына.