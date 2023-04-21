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21 апреля, 07:52

Школьник с тремя друзьями зверски убил двух мужчин в квартире своей бабушки в Ижевске

Полиция задержала четырёх парней по подозрению в убийстве двух мужчин в Ижевске

<p>Место обнаружения убитых мужчин в Ижевске. Фото © СУ СК по Удмуртии</p>

Место обнаружения убитых мужчин в Ижевске. Фото © СУ СК по Удмуртии

В Ижевске четырёх молодых людей, трое из которых несовершеннолетние, подозревают в убийстве двух мужчин 41 года и 42 лет. Об этом сообщает СУ СК по Удмуртии.

"По подозрению в причастности к совершению преступления задержаны 20-летний и трое несовершеннолетних жителей Ижевска в возрасте от 15 до 17 лет", — говорится в сообщении.

Тела были найдены накануне во дворе одного из жилых домов по улице Дзержинского. Как полагает следствие, подозреваемые пришли в гости к знакомому, который жил с бабушкой. Там они встретились и устроили конфликт с двумя мужчинами. Перепалка переросла в драку. Молодые люди до смерти забили ногами оппонентов и отнесли тела к мусорным бакам возле дома. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

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Ранее сообщалось, что в городе Осинники Кемеровской области неизвестные застрелили на улице предпринимателя. Напавших было двое: один из них вышел из ВАЗ-2107 и выстрелил в мужчину, второй оставался в это время за рулём.

Татьяна Миссуми
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