Школьник с тремя друзьями зверски убил двух мужчин в квартире своей бабушки в Ижевске

В Ижевске четырёх молодых людей, трое из которых несовершеннолетние, подозревают в убийстве двух мужчин 41 года и 42 лет. Об этом сообщает СУ СК по Удмуртии.

"По подозрению в причастности к совершению преступления задержаны 20-летний и трое несовершеннолетних жителей Ижевска в возрасте от 15 до 17 лет", — говорится в сообщении.

Тела были найдены накануне во дворе одного из жилых домов по улице Дзержинского. Как полагает следствие, подозреваемые пришли в гости к знакомому, который жил с бабушкой. Там они встретились и устроили конфликт с двумя мужчинами. Перепалка переросла в драку. Молодые люди до смерти забили ногами оппонентов и отнесли тела к мусорным бакам возле дома. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение и изберут меру пресечения.