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20 апреля, 18:08

Подросток, жестоко зарезавший школьницу в Карачаевске, хотел её изнасиловать

SHOT: Подросток из Карачаевска убил 10-летнюю соседку ради изнасилования

<p>15-летний убийца и 10-летняя погибшая. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/50359" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

15-летний убийца и 10-летняя погибшая. Обложка © Telegram / SHOT

15-летний парень, подозреваемый в убийстве 10-летней соседки в Карачаевске, лишил девочку жизни, потому что хотел её изнасиловать. Об этом сообщает SHOT.

Свой план подросток всё-таки в жизнь не воплотил, так как следов изнасилования на девочке не обнаружили. Разобраться во всём поможет экспертиза. Между тем подросток уже сознался в убийстве. В распоряжении телеграм-канала оказалось фото с полотенцем, которым парень вытирал следы крови.

Полотенце, которым парень вытирал следы крови после убийства. Фото © Telegram / SHOT

Полотенце, которым парень вытирал следы крови после убийства. Фото © Telegram / SHOT

Лайф напоминает, что тело 10-летней девочки обнаружили с перерезанным горлом. Сначала парень ударил соседку в подъезде камнем по голове, а потом затащил в квартиру. Отец убитой нашёл тело дочери без одежды.

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Никита Осипов
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