Подросток, жестоко зарезавший школьницу в Карачаевске, хотел её изнасиловать

15-летний парень, подозреваемый в убийстве 10-летней соседки в Карачаевске, лишил девочку жизни, потому что хотел её изнасиловать. Об этом сообщает SHOT.

Свой план подросток всё-таки в жизнь не воплотил, так как следов изнасилования на девочке не обнаружили. Разобраться во всём поможет экспертиза. Между тем подросток уже сознался в убийстве. В распоряжении телеграм-канала оказалось фото с полотенцем, которым парень вытирал следы крови.