Подросток, жестоко зарезавший школьницу в Карачаевске, хотел её изнасиловать
SHOT: Подросток из Карачаевска убил 10-летнюю соседку ради изнасилования
15-летний убийца и 10-летняя погибшая. Обложка © Telegram / SHOT
15-летний парень, подозреваемый в убийстве 10-летней соседки в Карачаевске, лишил девочку жизни, потому что хотел её изнасиловать. Об этом сообщает SHOT.
Свой план подросток всё-таки в жизнь не воплотил, так как следов изнасилования на девочке не обнаружили. Разобраться во всём поможет экспертиза. Между тем подросток уже сознался в убийстве. В распоряжении телеграм-канала оказалось фото с полотенцем, которым парень вытирал следы крови.
Полотенце, которым парень вытирал следы крови после убийства. Фото © Telegram / SHOT
Лайф напоминает, что тело 10-летней девочки обнаружили с перерезанным горлом. Сначала парень ударил соседку в подъезде камнем по голове, а потом затащил в квартиру. Отец убитой нашёл тело дочери без одежды.