Тело 10-летней девочки с перерезанным горлом обнаружили в Карачаевске

В подъезде жилого дома в городе Карачаевске Карачаево-Черкесской Республики обнаружили тело десятилетней девочки с перерезанным горлом. Об этом сообщает SHOT.

В Карачаевске нашли тело десятилетней девочки. Видео © Telegram / SHOT

Опубликовано видео, снятое местными жителями. Во дворе дома собралось большое количество людей, там стоят машины скорой помощи и полиции. На улице слышен громкий женский плач.

По данным телеграм-канала, главным подозреваемым в убийстве девочки считается пятнадцатилетний школьник, который жил с ней по соседству. Мотив на данный момент неизвестен.