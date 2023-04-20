Тело 10-летней девочки с перерезанным горлом обнаружили в Карачаевске
SHOT: В Карачаевске 15-летнего парня подозревают в убийстве 10-летней девочки
В подъезде жилого дома в городе Карачаевске Карачаево-Черкесской Республики обнаружили тело десятилетней девочки с перерезанным горлом. Об этом сообщает SHOT.
В Карачаевске нашли тело десятилетней девочки. Видео © Telegram / SHOT
Опубликовано видео, снятое местными жителями. Во дворе дома собралось большое количество людей, там стоят машины скорой помощи и полиции. На улице слышен громкий женский плач.
По данным телеграм-канала, главным подозреваемым в убийстве девочки считается пятнадцатилетний школьник, который жил с ней по соседству. Мотив на данный момент неизвестен.
Ранее Лайф писал о том, что на заброшенном земельном участке в СНТ "Пчёлка" в Калининграде обнаружили тело новорождённой девочки в полиэтиленовом пакете.
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