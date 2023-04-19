Ребёнок снял видео и помог раскрыть преступления пенсионера-педофила, насиловавшего школьников

В Карелии 60-летний мужчина на протяжении двух лет насиловал несовершеннолетних мальчиков. Преступления удалось раскрыть благодаря удаче и сообразительности одной из жертв. Подробнее об этом рассказал телеграм-канал Mash.

Жители Карелии рассказали, как разоблачились чудовищные преступления пенсионера-педофила. Видео © Telegram / Mash

История произошла в карельском посёлке Чална. Среди местных жителей распространилось видео, на котором мужчина занимается сексом с подростком. Лица взрослого на кадрах не видно, но люди уверены: это 60-летний водитель школьного автобуса Анатолий. Один из пострадавших притворился пьяным и снял момент преступления, а затем отправил видео в чат. Его участник показал маме кадры, после чего начались разбирательства. Разъярённые родители даже общались с директором и завучем школы, в которой работает педофил.

Указывается, что преступления начались ещё в 2021 году. Анатолий привлекал своих жертв дорогими подарками, приглашал в баню. Водителя в результате задержали. Ребёнка, который был на видео, отправили на экспертизу.