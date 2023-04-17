Насиловал полгода и утопил: Мать по смс в телефоне вычислила в родном брате убийцу девочки из Тихвина
Родной дядя насиловал племянницу полгода, а потом утопил в реке в Тихвине
Убитая в Тихвине школьница. Фото © VK / "Весь Искитим"
В Тихвине Ленинградской области 16-летнюю школьницу, которую нашли мёртвой в реке, систематически насиловал родной дядя. Жуткие обстоятельства о причастности брата к расправе над ребёнком случайно узнала её мать из смс в телефоне. Региональный СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".
"13 апреля 2023 года в водах Улитова Ручья, протекающего на участке территории, расположенной под железнодорожным мостом города Тихвин Ленинградской области, обнаружено тело несовершеннолетней 2006 г.р. с признаками утопления", — уточнили в ведомстве.
Позже в полицию обратилась мать ребёнка и обвинила в жутком преступлении своего 19-летнего брата, сообщает "Рен-ТВ" со ссылкой на источник. Женщина нашла в телефоне дочери переписку, где она делится с друзьями переживаниями из-за издевательств и насилия дяди в период с мая по декабрь прошлого года.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье 11-летняя девочка призналась психологу, что её несколько месяцев насиловал родной дядя. По словам ребёнка, начиная с осени прошлого года её неоднократно насиловал 42-летний родственник, пока мать была на работе.