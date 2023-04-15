Скидка на возраст: Что грозит подросткам-насильникам и их кураторам из уральской спецшколы

Ученики спецшколы Екатеринбурга, которые насиловали сверстников в качестве "наказания" за проступки, могут сесть в тюрьму не более чем на десять лет. Об этом рассказала юрист Юлия Федотова порталу e1.ru.

"Лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет, нельзя назначить больше 10 лет лишения свободы. Совершенно любое преступление, хоть убийство 300 человек", — пояснила она.

А вот для лиц старше 18 лет наказание за подобные преступления достигает 20 лет заключения. Юрист подчеркнула, что уголовная ответственность грозит и учителям школы, которые инициировали такие способы "воспитания". Она напомнила о статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", по которой педагог может пожизненно сесть в тюрьму.

Также учителя могут пойти по статье за халатность, которая привела к тому, что некоторые школьники стали жертвами сексуальных издевательств. И наконец, если подтвердится, что директор помог сбежать одному из подозреваемых, то за это также есть ответственность в виде заключения в колонии на 10 лет.