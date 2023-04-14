Сбежавший подросток отверг причастность к ужасам в уральской спецшколе и рассказал свою версию

Старшеклассник, подозреваемый в насилии над учениками в спецшколе № 124 в Екатеринбурге, отрицает свою причастность. Телеграм-канал SHOT пообщался с подростком ещё до того, как его начали искать полицейские и он решил скрыться.

Старшеклассник, подозреваемый в издевательствах над школьниками в екатеринбургской спецшколе. Видео © SHOT

Девятиклассник уверяет, что инициатором издевательств над детьми был один из педагогов. У него был журнал, куда записывались все проступки воспитанников, даже самые небольшие. Если ребёнок получает 11 палочек за плохое поведение — его наказывают. Самым "незначительным" наказанием считался ремень, а потом шло что-то куда страшнее.

По словам школьника, в насилии над младшими учениками педагогу помогал его любимчик-старшеклассник. Некоторым трудным подросткам выносили "приговор" на так называемом товарищеском суде. Весь класс собирался и вместе решал, как проучить провинившегося. На глазах всех над ним и издевались. При этом скрывшийся подросток заверил, что он стал жертвой системы и никого из школьников не насиловал.