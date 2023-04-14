Сбежавший подросток отверг причастность к ужасам в уральской спецшколе и рассказал свою версию
Скрывшийся подросток отверг причастность к издевательствам в уральской спецшколе
Старшеклассник, подозреваемый в насилии над учениками в спецшколе № 124 в Екатеринбурге, отрицает свою причастность. Телеграм-канал SHOT пообщался с подростком ещё до того, как его начали искать полицейские и он решил скрыться.
Старшеклассник, подозреваемый в издевательствах над школьниками в екатеринбургской спецшколе. Видео © SHOT
Девятиклассник уверяет, что инициатором издевательств над детьми был один из педагогов. У него был журнал, куда записывались все проступки воспитанников, даже самые небольшие. Если ребёнок получает 11 палочек за плохое поведение — его наказывают. Самым "незначительным" наказанием считался ремень, а потом шло что-то куда страшнее.
По словам школьника, в насилии над младшими учениками педагогу помогал его любимчик-старшеклассник. Некоторым трудным подросткам выносили "приговор" на так называемом товарищеском суде. Весь класс собирался и вместе решал, как проучить провинившегося. На глазах всех над ним и издевались. При этом скрывшийся подросток заверил, что он стал жертвой системы и никого из школьников не насиловал.
Ранее Лайф уже писал о жутких издевательствах в екатеринбургской спецшколе. Там ребятам устраивали тёмную, заставляли "сидеть стульчик", насиловали в качестве наказания. Один из учеников сбежал домой и рассказал маме обо всём, что происходит в спецшколе. Та обратилась в СК. В результате задержали одного из старшеклассников. Ещё одного объявили в розыск, поскольку тот сбежал из школы и скрывается. Директора спецшколы отстранили. По факту всего этого кошмара возбуждено уголовное дело.