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31 марта, 10:34

Группа учеников скандальной школы в Москве месяцами насиловала 11-летнего детдомовца

В московской школе четыре месяца насиловали 11-летнего мальчика из детдома

В московской школе № 1392 им. Д.В. Рябинкина на протяжении последних четырёх месяцев насиловали 11-летнего мальчика из детдома. Детали страшной истории стали известны SHOT от источников в правоохранительных органах.

Согласно данным следствия, с декабря по март несколько парней, личности которых сейчас выясняют, регулярно насиловали школьника во втором корпусе учебного заведения на 3-й Нововатутинской улице. Полиция сейчас ищет мать пострадавшего ребёнка, которая оставила сына в роддоме 11 лет назад.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Максимальное наказание — 20 лет колонии.

Всего неделей ранее в этой же школе разразился скандал из-за изнасилования четвероклассника. Видео оказалось в Сети, после чего в дело вмешались силовики. СМИ даже узнали, что это уже не первый случай надругательства над ребёнком. А директриса школы объяснила изнасилование четвероклассника игрой в съёмки гей-порно.

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Андрей Бражников
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