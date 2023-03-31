Группа учеников скандальной школы в Москве месяцами насиловала 11-летнего детдомовца

В московской школе № 1392 им. Д.В. Рябинкина на протяжении последних четырёх месяцев насиловали 11-летнего мальчика из детдома. Детали страшной истории стали известны SHOT от источников в правоохранительных органах.

Согласно данным следствия, с декабря по март несколько парней, личности которых сейчас выясняют, регулярно насиловали школьника во втором корпусе учебного заведения на 3-й Нововатутинской улице. Полиция сейчас ищет мать пострадавшего ребёнка, которая оставила сына в роддоме 11 лет назад.