Три жертвы и шантаж: История с четвероклассником-насильником из Москвы обросла жуткими деталями

В дикой истории об изнасиловании в Новой Москве четвероклассника его сверстником появились жуткие подробности. По данным МК, сотрудники МВД выяснили, что первый случай надругательства над ребёнком произошёл ещё в прошлом году. И, по всей вероятности, мальчик был не единственной жертвой.

Мать пострадавшего ребёнка рассказала правоохранителям, что сын дружил с растлителем, они ходили друг к другу в гости. По её словам, надругательства происходили в квартире юного насильника не один раз. Всякий раз он заставлял сверстника молчать, угрожая выложить видео в чате, что в конечном счёте и случилось. Женщина призналась, что замечала неладное в поведении сына, но расспросы не давали никакого результата. Когда всё выяснилось, оказалось, что жертв у маленького насильника как минимум три, говорит мать.

По утверждению остальных родителей, школьник приставал ещё к одному ученику и к знакомому первокласснику. А мамаша самого подростка оправдала его тем, что "её мальчика спровоцировали другие дети". Тем временем мать пострадавшего хочет перевести ребёнка в другую школу.

"Специалист сказала, чтобы мы срочно меняли школу, так как у сына сильная травма. Нам нельзя находиться в этом районе, агрессор же рядом, а целый день в квартире держать сына я не могу", — сказала родительница