Директриса школы в Москве объяснила изнасилование четвероклассника игрой в съёмки гей-порно

Директор школы № 1392 им. Рябинкина в Новой Москве, где четвероклассник подвергся изнасилованию со стороны сверстника, прокомментировала инцидент. По словам Натальи Митряевой, мальчики просто хотели почувствовать себя героями фильмов для взрослых. Об этом пишет Mash.

По словам директрисы, всё произошло в прошлые выходные, когда ученики проводили время дома без родителей. Мальчикам стало скучно, и они решили попробовать себя в роли героев фильмов для взрослых. А чтобы было похоже ещё больше, сняли весь процесс на видео. В итоге, придя в школу в понедельник, 20 марта, один из участников недетских игр признался во всём классному руководителю.

После этого родителей мальчиков вызвали в школу, где провели беседу, предложили помощь психологов и дали советы, как после такого с ними общаться. Также с самими мальчиками поговорили руководитель школьной службы примирения и социальный педагог. При этом сотрудники школы обратились и к другим родителям и ученикам с призывом не травить "героев" и не ломать им психику.