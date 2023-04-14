Ученики рассказали о жутких издевательствах в екатеринбургской спецшколе

В Екатеринбурге учеников спецшколы № 124 насиловали в качестве наказания. О жутких публичных издевательствах над детьми сообщил телеграм-канал SHOT.

Ученики рассказали о жестоких наказаниях в екатеринбургской спецшколе. Видео © Telegram / SHOT

Один из учеников сбежал домой и рассказал маме о страшных издевательствах в спецшколе. Там ребятам устраивали тёмную, то есть избивали ночью толпой, и заставляли "сидеть стульчик". Последнее наказание подразумевает собой положение сидя, как на стуле, на протяжении трёх часов. По словам детей, "высшая мера наказания — это зачуханить".

Как объясняют подростки, педагоги таким образом перевоспитывали трудных детей. Причём заставляли они делать всё это старшеклассников. Те подвергали подростков публичным унижениям, в том числе сексуального характера. Мать, которая узнала обо всём этом, сразу же пошла к следователям. В результате одного из насильников — старшеклассника — задержали, а второго объявили в розыск, поскольку тот сбежал из школы и скрывается. Директора спецшколы отстранили. По факту всего этого кошмара возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних".