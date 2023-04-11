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11 апреля, 19:41

Дома у учителя-педофила с Урала нашли диски с порнографией и порнолитературу

Дома у учителя, задержанного в посёлке Кузино Свердловской области по подозрению в педофилии, нашли диски с порнографией и литературу того же содержания. Вероятно, мужчина записывал на видео свои преступления и продавал эти записи. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Жители рассказывают о задержанном по подозрению в педофилии педагоге. © Telegram / Mash

Соседка школьного учителя Евгения Полежаева, которого подозревают в изнасиловании семерых детей от 9 до 12 лет, утверждает, что он часто ходил с ребятами на прогулки. Кроме того, мужчина даже катал детей на своей машине после уроков музыки. При этом родители учеников об этом якобы не знали. Дома у мужчины прошли обыски. По словам местных жителей, кроме гитар, барабанов и других музыкальных инструментов в квартире нашли откровенные книги и порнозаписи.

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"Дома у него делали обыски. Нашли порнолитературу, порнодиски. Так, говорят, что он всё снимал и продавал", рассказала соседка задержанного.

Однако бабушка Полежаева уверена, что внук не виновен, а его ученики тянулись к нему, потому что он был общительный и поил их чаем.

Напомним, ранее Лайф рассказывал, что преступную деятельность задержанный мог вести с 2018 года, а всем его жертвам было от 9 до 12 лет. На данный момент известно как минимум о семи пострадавших. Причём некоторые даже спустя годы не могут оправиться от произошедшего: один до сих пор проходит лечение и принимает сильнодействующие препараты, а другой посещает психологов.

Обложка ©

Telegram / Mash

Юлия Коновалова
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