В Петербурге американец снял штаны перед девочкой в автобусе и выбежал на следующей остановке
В Петербурге задержали американца, пристававшего в автобусе к 15-летней школьнице
Американец Дональд А., пристававший к школьнице в Петербурге. Обложка © LIFE
В Петербурге американец Дональд А. приставал к 15-летней школьнице, а затем скрылся. Полиция уже задержала преступника, сообщил Лайфу источник.
Всё произошло примерно 31 марта около 14:30. Когда автобус проезжал перекрёсток улицы Прибрежной и Шлиссельбургского проезда, мужчина приспустил спортивные штаны перед восьмиклассницей, после чего вышел на следующей остановке. Причём в момент совершения преступления в салоне никого, кроме извращенца и школьницы, не было. Девочка успела сфотографировать мужчину на телефон.
Подросток рассказала о произошедшем маме, а та обратилась в полицию. Правоохранители составили ориентировку и определили места, где бывает преступник. Сегодня мужчину удалось найти, извращенцем оказался гражданин США. В отношении него ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ ("Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста").
Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, снимавшего порно с приёмной дочерью. Ролики покупались в других странах за криптовалюту через Даркнет.