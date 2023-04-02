В Петербурге американец снял штаны перед девочкой в автобусе и выбежал на следующей остановке

В Петербурге американец Дональд А. приставал к 15-летней школьнице, а затем скрылся. Полиция уже задержала преступника, сообщил Лайфу источник.

Всё произошло примерно 31 марта около 14:30. Когда автобус проезжал перекрёсток улицы Прибрежной и Шлиссельбургского проезда, мужчина приспустил спортивные штаны перед восьмиклассницей, после чего вышел на следующей остановке. Причём в момент совершения преступления в салоне никого, кроме извращенца и школьницы, не было. Девочка успела сфотографировать мужчину на телефон.

Подросток рассказала о произошедшем маме, а та обратилась в полицию. Правоохранители составили ориентировку и определили места, где бывает преступник. Сегодня мужчину удалось найти, извращенцем оказался гражданин США. В отношении него ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ ("Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста").