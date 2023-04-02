Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

2 апреля, 12:26

В Петербурге американец снял штаны перед девочкой в автобусе и выбежал на следующей остановке

В Петербурге задержали американца, пристававшего в автобусе к 15-летней школьнице

<p>Американец Дональд А., пристававший к школьнице в Петербурге. Обложка © LIFE</p>

Американец Дональд А., пристававший к школьнице в Петербурге. Обложка © LIFE

В Петербурге американец Дональд А. приставал к 15-летней школьнице, а затем скрылся. Полиция уже задержала преступника, сообщил Лайфу источник.

Всё произошло примерно 31 марта около 14:30. Когда автобус проезжал перекрёсток улицы Прибрежной и Шлиссельбургского проезда, мужчина приспустил спортивные штаны перед восьмиклассницей, после чего вышел на следующей остановке. Причём в момент совершения преступления в салоне никого, кроме извращенца и школьницы, не было. Девочка успела сфотографировать мужчину на телефон.

Подросток рассказала о произошедшем маме, а та обратилась в полицию. Правоохранители составили ориентировку и определили места, где бывает преступник. Сегодня мужчину удалось найти, извращенцем оказался гражданин США. В отношении него ГСУ СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ ("Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста").

В Москве сотрудника ФСИН задержали за интимную переписку с детьми

В Москве сотрудника ФСИН задержали за интимную переписку с детьми

Ранее в Санкт-Петербурге задержали мужчину, снимавшего порно с приёмной дочерью. Ролики покупались в других странах за криптовалюту через Даркнет.

Светлана Оперук
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров