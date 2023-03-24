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24 марта, 07:22

Петербуржец снимал порно с 12-летней приёмной дочерью и продавал видео в Даркнете

SHOT: В Санкт-Петербурге задержали мужчину, снимавшего порно с приёмной дочерью

В Санкт-Петербурге задержан мужчина, который записывал видеоуроки по совращению детей. Он "практиковался" на своей 12-летней приёмной дочери и продавал порно в другие страны за криптовалюту через Даркнет (теневой сегмент Интернета). Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, силовики обнаружили ужасающие видео и фото с насилием над ребёнком в скрытой Сети. На девочке была маска, поэтому личность сразу установить не удалось. Мужчина на видео объяснял и наглядно показывал, как домогаться несовершеннолетних.

Правоохранителям удалось вычислить геолокацию извращенца. Оказалось, что он проживает в Выборгском районе Петербурга. 37-летнего мужчину задержали, дома у него нашли оборудование для съёмки порно, компьютер с программой шифрования, а также видео и фото.

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Возбуждено уголовное дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера" и "Вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции". Правоохранители выясняют, когда мужчина удочерил девочку.

Ранее полицейские задержали маньяка-рецидивиста, напавшего на 15-летнюю школьницу в Санкт-Петербурге. Мужчина заманил восьмиклассницу в свою комнату в общежитии и надругался над ней.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
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