Серийный педофил с Урала годами насиловал своих учеников в школе, уже найдено 7 жертв
В Свердловской области задержали педагога, который годами насиловал учеников
Задержанный в Свердловской области Евгений П. Обложка © Mash
В посёлке Кузино Свердловской области задержали серийного педофила — школьного учителя Евгения П. По данным Mash, под стражей он находится ещё с декабря 2022 года.
Задержанный педофил Евгений П. и его ученики. Фото © Mash
Предыдущим его местом работы был детский сад. Преступную деятельность педофил вёл с 2018 года, а всем его жертвам было от 9 до 12 лет. На данный момент известно как минимум о семи пострадавших. Причём некоторые даже спустя годы не могут оправиться от произошедшего: один до сих пор проходит лечение и принимает сильнодействующие препараты, а другой посещает психологов.
Со всеми пострадавшими учениками задержанный сначала вступал в переписку, добиваясь расположения, а после уединялся в кабинете технологии и принуждал к близости. Известны также случаи, когда он уводил жертв домой. Директор учебного заведения уже уволен, ничего странного за своим подчинённым он не замечал. Следствие считает, что жертв может быть намного больше.
Лайф рассказывал, как в московском батутном центре мужчина прямо средь бела дня приставал к ребёнку, обнимал и брал на руки. Отец сразу снял всё на видео, а когда преступник попытался уйти — задержал. По словам мужчины, сделать кадры он решил, чтобы обзавестись доказательствами произошедшего.