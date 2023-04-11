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11 апреля, 10:41

Серийный педофил с Урала годами насиловал своих учеников в школе, уже найдено 7 жертв

В Свердловской области задержали педагога, который годами насиловал учеников

<p>Задержанный в Свердловской области Евгений П. Обложка © <a href="https://t.me/breakingmash/43129?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Задержанный в Свердловской области Евгений П. Обложка © Mash

В посёлке Кузино Свердловской области задержали серийного педофила — школьного учителя Евгения П. По данным Mash, под стражей он находится ещё с декабря 2022 года.

Задержанный педофил Евгений П. и его ученики. Фото © Mash

Задержанный педофил Евгений П. и его ученики. Фото © Mash

Предыдущим его местом работы был детский сад. Преступную деятельность педофил вёл с 2018 года, а всем его жертвам было от 9 до 12 лет. На данный момент известно как минимум о семи пострадавших. Причём некоторые даже спустя годы не могут оправиться от произошедшего: один до сих пор проходит лечение и принимает сильнодействующие препараты, а другой посещает психологов.

Со всеми пострадавшими учениками задержанный сначала вступал в переписку, добиваясь расположения, а после уединялся в кабинете технологии и принуждал к близости. Известны также случаи, когда он уводил жертв домой. Директор учебного заведения уже уволен, ничего странного за своим подчинённым он не замечал. Следствие считает, что жертв может быть намного больше.

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Матвей Константинов
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