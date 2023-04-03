Мужчина пристал к трёхлетней девочке и пытался похитить её из батутного центра в Москве

В Москве арестовали мужчину, который средь бела дня пытался похитить ребёнка из батутного центра. Сначала посетитель обнимал девочку и носил на руках, а потом предложил "поискать маму", пишет SHOT.

Отец трёхлетней девочки снял на видео маньяка, который "играл" с его ребёнком в московском батутном центре. Видео © t.me / SHOT

По словам отца малышки, всё происходило в развлекательном детском центре "Атмосфера" в ТЦ "Каширская плаза". Незнакомец подкрался к девочке как раз в тот момент, когда отец отвернулся. Мужчина стал играть с ребёнком — кидался шариками из сухого бассейна, обнимал, носил на руках. Папа девочки сначала подумал, что это детский инструктор, а потом заметил, что незнакомец одет не как сотрудник, и начал снимать происходящее на видео.

В какой-то момент мужчина сел рядом с малышкой и предложил "пойти поискать маму", после чего взял её на руки и понёс к выходу. Снимавший всё на камеру отец вместе с инструктором "вышли из засады" и вызвали полицию.

Правоохранителям показали видеодоказательства, подозреваемый был задержан. Маньяком оказался местный житель Максим Петров. Мужчина с обвинениями согласился. По словам отца, после допроса он был арестован на 10 суток.