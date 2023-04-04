Москвич объяснил съёмку "педофила из батутного центра" вместо спасения трёхлетней дочки

"Конечно, мне хотелось его ушатать там. Но я понял, что это за человек, предупредил всех вообще вокруг: всех инструкторов, из администрации, это всё было параллельно. И я не отлучался ни на секунду от ребёнка. Я был рядом, взял старшего инструктора, которого приставил к дочке, и сказал, чтобы просто ни на миллиметр от них не отходил", — сказал мужчина в беседе с SHOT.