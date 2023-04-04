Москвич объяснил съёмку "педофила из батутного центра" вместо спасения трёхлетней дочки
Москвич объяснил, почему снимал приставшего к дочери мужчину вместо его поимки
Похититель из батутного центра в Москве. Фото © SHOT
Отец девочки, которую неизвестный попытался похитить из батутного центра в Москве, пояснил, почему не сразу бросился на помощь, а снимал происходящее. Видео поможет привлечь преступника по всей строгости закона и станет доказательством в деле, подчеркнул он.
Отец девочки объяснил, почему снимал на видео приставшего к его дочери незнакомца. Видео © SHOT
"Конечно, мне хотелось его ушатать там. Но я понял, что это за человек, предупредил всех вообще вокруг: всех инструкторов, из администрации, это всё было параллельно. И я не отлучался ни на секунду от ребёнка. Я был рядом, взял старшего инструктора, которого приставил к дочке, и сказал, чтобы просто ни на миллиметр от них не отходил", — сказал мужчина в беседе с SHOT.
Напомним, мужчина пристал к трёхлетней девочке в батутном центре в Москве, он брал её на руки и обнимал. Отец ребёнка незаметно снял происходящее на видео, а когда незнакомец попытался увести малышку, он вместе с сотрудниками тут же схватил злоумышленника. Им оказался местный житель Максим Петров, его арестовали.