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4 апреля, 14:34

Москвич объяснил съёмку "педофила из батутного центра" вместо спасения трёхлетней дочки

Москвич объяснил, почему снимал приставшего к дочери мужчину вместо его поимки

<p>Похититель из батутного центра в Москве. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/49832" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Похититель из батутного центра в Москве. Фото © SHOT

Отец девочки, которую неизвестный попытался похитить из батутного центра в Москве, пояснил, почему не сразу бросился на помощь, а снимал происходящее. Видео поможет привлечь преступника по всей строгости закона и станет доказательством в деле, подчеркнул он.

Отец девочки объяснил, почему снимал на видео приставшего к его дочери незнакомца. Видео © SHOT

"Конечно, мне хотелось его ушатать там. Но я понял, что это за человек, предупредил всех вообще вокруг: всех инструкторов, из администрации, это всё было параллельно. И я не отлучался ни на секунду от ребёнка. Я был рядом, взял старшего инструктора, которого приставил к дочке, и сказал, чтобы просто ни на миллиметр от них не отходил", — сказал мужчина в беседе с SHOT.

Лайф публикует видео нападения неизвестной на ребёнка в батутном центре

Лайф публикует видео нападения неизвестной на ребёнка в батутном центре

Напомним, мужчина пристал к трёхлетней девочке в батутном центре в Москве, он брал её на руки и обнимал. Отец ребёнка незаметно снял происходящее на видео, а когда незнакомец попытался увести малышку, он вместе с сотрудниками тут же схватил злоумышленника. Им оказался местный житель Максим Петров, его арестовали.

Татьяна Миссуми
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