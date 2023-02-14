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14 февраля, 11:08
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Лайф публикует видео нападения неизвестной на ребёнка в батутном центре

В Петербурге неизвестная избила 11-летнего мальчика в батутном центре

В Петербурге неизвестная жестоко избила 11-летнего мальчика в батутном центре на улице Коллонтай. В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом нападения.

В Петербурге неизвестная избила 11-летнего мальчика в батутном центре. Видео © LIFE

На кадрах девушка набрасывается на ребёнка, их быстро окружают остальные дети. Только после нескольких ударов в ситуацию вмешивается сотрудница центра, которая пытается защитить мальчика, но нападавшая всё никак не может успокоиться.

В итоге подростку потребовалась помощь врачей, ему диагностировали ушиб мягких тканей лица. Сейчас в ситуации разбирается полиция.

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А ранее в Нижнем Новгороде жительница одной из новостроек избила ребёнка в лифте, поскольку из-за него ей пришлось спускаться на другой этаж.

Обложка ©

LIFE

Александра Вишнякова
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