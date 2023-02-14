Лайф публикует видео нападения неизвестной на ребёнка в батутном центре
В Петербурге неизвестная избила 11-летнего мальчика в батутном центре
В Петербурге неизвестная жестоко избила 11-летнего мальчика в батутном центре на улице Коллонтай. В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом нападения.
В Петербурге неизвестная избила 11-летнего мальчика в батутном центре. Видео © LIFE
На кадрах девушка набрасывается на ребёнка, их быстро окружают остальные дети. Только после нескольких ударов в ситуацию вмешивается сотрудница центра, которая пытается защитить мальчика, но нападавшая всё никак не может успокоиться.
В итоге подростку потребовалась помощь врачей, ему диагностировали ушиб мягких тканей лица. Сейчас в ситуации разбирается полиция.
LIFE