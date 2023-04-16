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16 апреля, 15:18

Дядя месяцами насиловал 11-летнюю племянницу в Подмосковье, пока сестра была на работе

В Серпухове 11-летняя девочка рассказала психологу, что её насилует дядя

В Подмосковье 11-летняя девочка призналась психологу, что её несколько месяцев насиловал родной дядя. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, ученицу четвёртого класса из Серпухова привезли отдыхать в оздоровительный центр в Наро-Фоминском районе Московской области. Там она попала на консультацию к психологу. В беседе со специалистом девочка открыла страшную тайну, о которой боялась рассказать маме. По словам ребёнка, начиная с осени прошлого года её неоднократно насиловал 42-летний дядя, пока мать была на работе.

Психолог сообщила обо всём в полицию. Выяснилось, что ребёнок растёт в неполной семье: с 31-летней мамой, младшим братом и тем самым дядей, который ранее был судим за неуплату алиментов. Органы опеки забрали девочку и отправили в семейный центр помощи. Полиция проводит проверку.

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shutterstock

Никита Никонов
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