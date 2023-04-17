На Урале подростки пытались изнасиловать второклассника и бросили в выгребную яму

В посёлке Ключи Свердловской области двое подростков подкараулили восьмилетнего мальчика и попытались изнасиловать, а затем избили и бросили в выгребную яму. Об этом пишет местное издание "Егоршинские вести".

Ребёнок смог самостоятельно выбраться, добежать до дома и рассказать маме, после чего семья обратилась в полицию. Нападавшими оказались школьники 10 и 13 лет: старший, предположительно, уже состоит в отделе по делам несовершеннолетних. Мама второклассника боится, что виновные избегут наказания из-за возраста. В СК пока не комментировали ситуацию.