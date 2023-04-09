Во Владивостоке подростки жестоко избили мальчика ради "эпичного" видео для соцсетей

Во Владивостоке подростки избили 11-летнего мальчика и сняли это на видео, которое позже было опубликовано в соцсети. Как сообщает kp.ru, на кадрах ребёнок валяется на земле, его пинают ногами, а девочки снимают всё происходящее.

Подростки избили 11-летнего мальчика во Владивостоке. Скриншот видео © kp.ru

Инцидент произошёл ещё в феврале, но сразу о нём пострадавший не рассказал. Мать мальчика выяснила, что его избили, только в минувшую пятницу, после того как он отказался идти на тренировку. Школьник сказал, что там "эти мальчики", а потом поведал и всю историю. Также он показал матери видео, на которое авторы наложили музыку из боевика. В понедельник родители пострадавшего ребёнка планируют обратиться в полицию.