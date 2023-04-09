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9 апреля, 07:33

Во Владивостоке подростки жестоко избили мальчика ради "эпичного" видео для соцсетей

Во Владивостоке подростки сняли на видео, как избивают 11-летнего мальчика

Во Владивостоке подростки избили 11-летнего мальчика и сняли это на видео, которое позже было опубликовано в соцсети. Как сообщает kp.ru, на кадрах ребёнок валяется на земле, его пинают ногами, а девочки снимают всё происходящее.

Подростки избили 11-летнего мальчика во Владивостоке. Скриншот видео © kp.ru

Подростки избили 11-летнего мальчика во Владивостоке. Скриншот видео © kp.ru

Инцидент произошёл ещё в феврале, но сразу о нём пострадавший не рассказал. Мать мальчика выяснила, что его избили, только в минувшую пятницу, после того как он отказался идти на тренировку. Школьник сказал, что там "эти мальчики", а потом поведал и всю историю. Также он показал матери видео, на которое авторы наложили музыку из боевика. В понедельник родители пострадавшего ребёнка планируют обратиться в полицию.

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Ранее Лайф рассказывал, что семиклассница из Башкирии изрезала ножами двух сверстниц прямо в классе. По словам напавшей, таким образом она хотела отомстить за многолетний буллинг, девочка утверждает, что её якобы травили с первого класса. При этом пострадавшие уверяют, что они просто игнорировали её и отказывались дружить.

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Shutterstock

Никита Никонов
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