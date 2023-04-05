Месть за отказ дружить: В Башкирии 13-летняя девочка с двумя ножами устроила резню в школе

Семиклассница устроила резню в школе № 2 села Иглино Республики Башкортостан. По данным SHOT, она принесла из дома два ножа — кухонный и "бабочку". Нападение произошло на перемене, когда девочки сидели за партой и играли в телефон, учительница в тот момент опаздывала на предстоящий урок.

Раны, полученные пострадавшими семиклассницами. Фото © SHOT

Первая из них получила удар в спину, после чего убежала в коридор. Вторая — в поясницу. Девочек госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. По словам напавшей, таким образом она хотела отомстить за многолетний буллинг, якобы её травили с первого класса. Раненые девочки уверяют, что та приставала к ним, а они просто игнорировали её и отказывались дружить. В пресс-службе республиканского СК сообщили, что на месте уже работают правоохранители.

Раны, полученные пострадавшими семиклассницами. Фото © SHOT

Раны, полученные пострадавшими семиклассницами. Фото © SHOT

"Организована проверка по сообщению о получении ножевых ранений двумя ученицами седьмого класса школы в с. Иглино... В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции. Устанавливаются мотивы деяния, все обстоятельства и причины произошедшего", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Класс, в котором произошло нападение. Фото © Пресс-служба СУ СК РФ по Республике Башкортостан