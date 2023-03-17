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17 марта, 07:58

Два шестиклассника устроили дуэль на подушках, но она превратилась в кровавую поножовщину

SHOT: В Уфе шестиклассник ударил друга ножом во время боя подушками

Игра 12-летних мальчиков в Уфе закончилась поножовщиной: шестиклассник воткнул нож в грудь друга во время боя подушками. Пострадавший находится в больнице, а вот с его обидчиком теперь разбирается полиция. Об этом сообщает SHOT.

Три школьника веселились дома после уроков, в какой-то момент двое из них решили померяться силой в бое подушками. Однако шуточная драка переросла в кровавую поножовщину: в порыве гнева один из мальчиков сбегал на кухню за ножом и всадил его в грудь соперника.

Подросток, поняв, что натворил, сам позвонил в скорую. Его раненого товарища увезли в больницу, а с малолетним нападавшим и его родителями работают полицейские.

Ученик столичной школы мог умереть, если бы не ударившая его ножом в спину одноклассница

Ученик столичной школы мог умереть, если бы не ударившая его ножом в спину одноклассница

А 7 февраля поножовщина произошла в туалете подмосковного лицея. Там пятиклассница набросилась на сверстницу и нанесла ей 30 ударов ножом. Согласно основным версиям, конфликт между девочками мог возникнуть из-за мальчика или неудачной попытки подружиться. Пострадавшую сразу прооперировали, сейчас она восстанавливается дома.

Александра Вишнякова
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