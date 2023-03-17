Два шестиклассника устроили дуэль на подушках, но она превратилась в кровавую поножовщину

Игра 12-летних мальчиков в Уфе закончилась поножовщиной: шестиклассник воткнул нож в грудь друга во время боя подушками. Пострадавший находится в больнице, а вот с его обидчиком теперь разбирается полиция. Об этом сообщает SHOT.

Три школьника веселились дома после уроков, в какой-то момент двое из них решили померяться силой в бое подушками. Однако шуточная драка переросла в кровавую поножовщину: в порыве гнева один из мальчиков сбегал на кухню за ножом и всадил его в грудь соперника.