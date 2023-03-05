Омбудсмен обеспокоена ранами на лице выжившей после 30 ударов ножом пятиклассницы из Химок
Омбудсмен Мишонова проведала девочку, которую в Химках порезала одноклассница
Девочку, которую в Химках порезала одноклассница, идёт на поправку. Фото © Telegram / "Осторожно! Дети"
Уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова проведала пятиклассницу, которая получила серьёзные ранения при поножовщине в лицее в Химках. Она отметила, что девочка идёт на поправку, однако ей предстоит длительная реабилитация, а также работа с психологом.
"Я ездила в большую дружную семью. Проведала Соню. Раны заживают, но медленно. Всё очень непросто с восстановлением. Серьёзные раны на лице вызывают тревогу", — написала Мишонова в своём телеграм-канале.
При этом она отметила, что родители школьницы большие молодцы: "держатся, думают о будущем дочек и стараются, чтобы боль от произошедшего прошла быстрее у всей семьи".
"Посмотрела на хомяка Дусю, с которой не расстаётся Соня. Хомяк очень шустрый и прыгучий. А ещё была представлена большой компании лягушек", — поделилась омбудсмен, добавив улыбающиеся смайлики.
Как писал Лайф, поножовщина в туалете подмосковного лицея № 10 произошла 7 февраля. Пятиклассница набросилась на сверстницу и нанесла ей 30 ударов ножом. Согласно основным версиям, конфликт между девочками мог возникнуть из-за мальчика или неудачной попытки подружиться. Недавно пострадавшую выписали из больницы.