Омбудсмен обеспокоена ранами на лице выжившей после 30 ударов ножом пятиклассницы из Химок

Уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова проведала пятиклассницу, которая получила серьёзные ранения при поножовщине в лицее в Химках. Она отметила, что девочка идёт на поправку, однако ей предстоит длительная реабилитация, а также работа с психологом.

"Я ездила в большую дружную семью. Проведала Соню. Раны заживают, но медленно. Всё очень непросто с восстановлением. Серьёзные раны на лице вызывают тревогу", — написала Мишонова в своём телеграм-канале.

При этом она отметила, что родители школьницы большие молодцы: "держатся, думают о будущем дочек и стараются, чтобы боль от произошедшего прошла быстрее у всей семьи".