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5 марта, 10:25

Омбудсмен обеспокоена ранами на лице выжившей после 30 ударов ножом пятиклассницы из Химок

Омбудсмен Мишонова проведала девочку, которую в Химках порезала одноклассница

<p>Девочку, которую в Химках порезала одноклассница, идёт на поправку. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/ostorozhnodeti" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Осторожно! Дети"</a></p>

Девочку, которую в Химках порезала одноклассница, идёт на поправку. Фото © Telegram / "Осторожно! Дети"

Уполномоченный по правам ребёнка в Подмосковье Ксения Мишонова проведала пятиклассницу, которая получила серьёзные ранения при поножовщине в лицее в Химках. Она отметила, что девочка идёт на поправку, однако ей предстоит длительная реабилитация, а также работа с психологом.

"Я ездила в большую дружную семью. Проведала Соню. Раны заживают, но медленно. Всё очень непросто с восстановлением. Серьёзные раны на лице вызывают тревогу", — написала Мишонова в своём телеграм-канале.

При этом она отметила, что родители школьницы большие молодцы: "держатся, думают о будущем дочек и стараются, чтобы боль от произошедшего прошла быстрее у всей семьи".

"Посмотрела на хомяка Дусю, с которой не расстаётся Соня. Хомяк очень шустрый и прыгучий. А ещё была представлена большой компании лягушек", — поделилась омбудсмен, добавив улыбающиеся смайлики.

Выжившая после "школьной поножовщины" девочка из Химок боится за своих одноклассников

Выжившая после "школьной поножовщины" девочка из Химок боится за своих одноклассников

Как писал Лайф, поножовщина в туалете подмосковного лицея № 10 произошла 7 февраля. Пятиклассница набросилась на сверстницу и нанесла ей 30 ударов ножом. Согласно основным версиям, конфликт между девочками мог возникнуть из-за мальчика или неудачной попытки подружиться. Недавно пострадавшую выписали из больницы.

Николь Вербер
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